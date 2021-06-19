Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Mehmetçik görevinin başında' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile seri üretim hattından çıkan ilk milli Atmaca güdümlü füzesinin test atışını takip etti.

Milli gemi TCG Kınalıada korvetinden yapılan ve başarıyla tamamlanan atışın ardından Akar, gemi personeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası ortamda bir özne haline geldiğini belirten Akar, TSK'nın kendine düşen sorumlulukların arttığının bilincinde olarak faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin genişleyen etki ve ilgi alanına vurgu yapan Akar, “Proaktif çalışmalarla tüm muhtemel risk, tehdit ve tehlikelere karşı sorumluluklarımızı yerine getirdik, tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz” diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevlerini hukuk çerçevesinde, şeffaf bir şekilde yapmayı sürdürdüğünü dile getiren Akar, şunları söyledi:

“Kara Kuvvetlerimizde bundan önce 2 komando tugayımız vardı, şu anda 17 komando tugayımız var. 17'si de yurt içinde ve sınır ötesinde angaje durumda. Sadece kendi hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için değil, dost ve kardeşlerimizin de hak ve hukukunu korumak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve bünyesindeki Kara Kuvvetleri tarafından 5 yıl içinde 13 büyük çaplı harekat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Kara Kuvvetlerimiz şanlı tarihine bu 13 harekatın başarısını yazdırmış bulunuyor.”

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının faaliyetlerine de değinen Akar, “Deniz Kuvvetlerimiz son 20 yıldaki faaliyetlerinin zirvesine çıkmış durumda. 2020'de 200 bin saat seyir/yıl gerçekleştirmek suretiyle büyük bir başarı sağladı. 2016 ve 2015 ile kıyasladığımızda yüzde 94'lük bir artışı göstermektedir” diye konuştu.

Bu başarıda emeği geçen tüm personeli kutlayan Akar, “Enerji Bakanlığımızın sondaj ve arama gemilerimize refakat ve koruma görevlerinin yanı sıra tatbikatlar ve Libya'daki görevimiz dahil yoğun bir tempo içinde büyük bir başarıyla bu faaliyetleri sürdürmektesiniz. Denizlerde, uluslararası sularda, karasularımızda hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta, kollamakta kararlıyız. Bundan taviz vermemiz söz konusu değil” değerlendirmesinde bulundu.

"Terörü bitirmekte kararlıyız"

Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının da yoğun faaliyetlerine dikkati çekerek, Komutanlığın, Deniz ve Kara Kuvvetlerinin faaliyetlerini gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde desteklemeyi sürdürdüğünü aktardı. Hava Kuvvetlerinin faaliyetlerini fedakarca yerine getirdiğini belirten Akar, şöyle konuştu:

“Geçmişteki oranlara göre bakıldığında bir pilotumuz 5 pilotun işini yapıyor, başarılarına başarı katıyor, Hava Kuvvetlerimizin şanlı tarihine altın harflerle yeni sayfalar ilave etmeye devam ediyor. Hava Kuvvetlerimiz önemli, ağır görevleri başarıyla yerine getirmeyi sürdürüyor. Bunlarla birlikte terörle mücadele harekatımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Terörü bitirmekte kararlıyız. Irak'ın kuzeyine yuvalanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. 24 Temmuz 2015'ten itibaren terörle mücadelemiz yoğunlaştı, bugüne kadar da artan bir tempoda aralıksız devam ediyor. O günden bugüne kadar baktığınızda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi. Oradaki barınak, sığınaklarına, mağaralarına, tüm inlerine girildi, girilmeye devam ediyor. Bu terör belasından asil milletimizi kurtaracak, hudutlarımızın halkımızın güvenliğini sağlayacağız. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz. Onlar için tek çıkar yol adalete sığınmaktır.”

TSK'nın binlerce yıllık tarihinden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleri doğrultusunda Anayasa çerçevesinde Cumhurbaşkanı'nın direktifleri ve yasalar doğrultusunda sıralı amirlerin ve komutanların emir ve doğrultusunda milletinin emrinde ve görevinin başında olduğunu belirten Akar, “Bu düzen, hiyerarşi içinde karada, denizde, havada bize verilen görevleri bugüne kadar en iyi şekilde yaptınız, bundan sonra aynı duygu, düşüncelerle yapmak için göstereceğiz, Ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışı içinde bu vatan, bayrak için yapmamız gereken tüm görevleri yaptık, yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Cin şişeden çıktı”

Seri üretim hattından çıkan ilk milli Atmaca güdümlü füzesinin test atışının başarıyla gerçekleştirildiğini de belirten Akar, “Atmaca, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Akar, ileri teknoloji ürünü araç, gereç ve mühimmatın Deniz Kuvvetleri Komutanlığının emrine verilmesiyle Komutanlığın etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının daha da arttığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, teşviki ve desteğiyle savunma sanayide yerlilik ve millilik oranının yüzde 70'leri geçtiğini vurgulayan Akar, “Daha gideceğimiz çok yol var. Çetin bir mücadele içindeyiz. Bunu da aksaksız sürdürmek zorundayız” diye konuştu.

Savunma sanayideki millileşme faaliyetlerine yönelik “Cin şişeden çıktı” değerlendirmesinde bulunan Akar, “Herhangi bir şekilde ‘bunu yapamayız' gibi bir duyguya, düşünceye yaklaşıma yer yok. Elimizden geldiğince gece-gündüz çalışacağız ve ihtiyaçlarımızın tamamını yerli ve milli olarak başarmak için gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Akar konuşmasını, “Pruvanız neta denizleriniz sakin, yolunuz bahtınız açık olsun” ifadesiyle tamamlandı.

Konuşmanın ardından Akar başarı ile gerçekleştirilen Atmaca atışı dolayısıyla personelle birlikte pasta kesti. Akar pastanın ilk dilimini gemide görevli en kıdemsiz personelle paylaştı.

Engin Yağcı



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