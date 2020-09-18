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Milli Savunma Bakanı Akar'dan net Doğu Akdeniz mesajları

Milli Savunma Bakanı Akar'dan net Doğu Akdeniz mesajları
Milli Savunma Bakanı Akar'dan net Doğu Akdeniz mesajları

Milli Savunma Bakanı Akar, yaptığı açıklamalarda Doğu Akdeniz'e yönelik önemli mesajler verdi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları: 

"(NATO Karargahı'ndaki görüşmeler) Dördüncüsü yapıldı. Daha önceki bu tür girişimlerde ve şu anda da yine Yunan komşularımız isteksiz ve birtakım ön koşullar koymak suretiyle bu konuları yavaşlatıyorlar. Biz bu toplantıların gerçekleşmesini sonuna kadar destekliyoruz."

"Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi. İki yüzyıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini de hep beraber görüyoruz."

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