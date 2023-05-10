Milli Savunma Bakanı Akar'dan Tahıl Koridoru açıklaması!

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mimar ve Mühendisler Grubunca düzenlenen etkinlikte, büyük ve güçlü Türkiye önündeki en önemli engeli terör olarak nitelendirdi. Terörle mücadelede önemli mesafelerin kat edildiğini belirten Bakan Akar, “Teröristlerin Irak'ın, Suriye'nin kuzeyindeki varlıkları bitmeden rahat etmemiz mümkün değil. Mehmetçiğin nefesi enselerinde" diye konuştu.

Teröristlerin ya adalete teslim olacaklarını ya da kazdıkları çukurlara gömüleceklerini belirten Akar, "Mehmetçik iğneyle kuyu kazar gibi tek tek Zap'ta, Gara'da nerede olursa olsun teröristlerin inlerini barınaklarını bulup başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde kurmak istedikleri terör koridoru Mehmetçik tarafından paramparça edildi, teröristler kazdıkları çukurlara gömüldüler" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda özne haline geldiğini ifade eden Akar, “Türkiye söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke. Bölgemizde, dünyada bizim yaptıklarımız, yapacaklarımız merak konusu” diye konuştu.

Seçimlere az bir süre kaldığını belirten Akar, terörle mücadele konusunda elde edilen kazanımların korunmasının önemini dile getirdi. Bu kazanımlardan vazgeçilebileceğine yönelik söylemlere tepki gösteren Akar, “Bunu teröristler söylüyor, terörle iltisaklı olan siyasiler söylüyor, bu siyasilerle iltisaklı olan ittifak söylüyor. ‘Teröristleri serbest bırakalım' diyorlar, özerklikten bahsediyorlar” ifadelerini kullandı.

Teröristlerle el ele yürüyenlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Akar, “Bunlar resmen bazı konularda takiye yapıyorlar. Bunlar çakma terörle mücadeleci. Bir zihniyetten bahsediyoruz. Bu konularda herkesin sorumluluğu var. Bunlara dikkat etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu küresel çaptaki gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin çabalarına vurgu yapan Akar, “Dünyada hem Ukrayna hem Rusya ile konuşabilen tek ülke Türkiye. Bunun da hem bölge hem dünya barışına ne kadar pratik değerler kattığını herkesin görmesi lazım. 22 Temmuz'da yaptığımız Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi. Türkiye, Rusya, Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkililerinin bugün İstanbul'daki toplantısı başladı. Bu işin inkıtaya uğramaması ve istikrarın devamı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Kimse teröristlere can suyu vermesin”

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Kadir Has Spor Salonu'nda düzenlediği “Anneler Günü” etkinliğine de katılan Akar, buradaki konuşmasına “Anneler Günü”nü kutlayarak başladı.

Şehit annelerinin de Anneler Günü'nü kutlayan, onlara şükran ve saygılarını ifade eden Akar, “Şehitlerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, hesabını sorduk, soruyoruz. Annelerin gözyaşlarının hesabını sorduk, soruyoruz” dedi.

Annelerin haklarının ödenemeyeceğini, ilk eğitimin ana kucağında başladığını belirten Akar, annelerin çocuklarına vatan, millet, bayrak, sevgisi aşılamalarının önemini dile getirdi.

Büyük ve güçlü Türkiye önündeki en büyük engelin teröristler olduğunu ifade eden Akar, milleti, başına 40 yıldan beri musallat olan terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını vurguladı.

14 Mayıs'ta önemli bir seçimin olduğunu hatırlatan Akar, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Teröristlerin elebaşları seçimden medet umuyor. Çünkü teröristlerle iltisaklı olan partiler ve onlarla iltisaklı olan ittifak teröristlere söz veriyor, ‘Bebek katilini, teröristleri çıkaracağız' diyorlar. Bütün kazanımları kaybedeceğiz. Tekrar başa dönülecek. Buna milletimizin feraseti müsaade etmez. Terörle mücadele konusunda çektiklerimiz ortada. Tekrar başa dönmek istemiyoruz. Bu seçimlerde kimse teröristlere can suyu vermesin, teröristlerin başlarına solunum cihazı kimse takmasın. Bayrağımız inmesin, ezanlar dinmesin, diyoruz.”

Ali Göç

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