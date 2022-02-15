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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Covid-19'u atlattı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Covid-19'u atlattı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Covid-19'u atlattı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Covid-19'u atlattığını açıkladı. Bakan Akar, “Testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz. Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek
 

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