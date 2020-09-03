Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz'de mesajı

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Tüm Türk hava sahasının takip edildiği merkezde faaliyetlere ilişkin brifing alan Bakan Akar ve Komutanlar talimatlar verdi. Burada bir konuşma yapan Bakan Akar, savunma ve güvenlik konuları ile birlikte son dönemde Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin tüm komşularının siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade eden Bakan Akar, “Diğer taraftan da hiçbir şekilde zerre kadar hakkımızdan dahi vazgeçmeyeceğimizi, hakkımızın, hukukumuzun çiğnenmesine göz yummayacağımızı herkesin bilmesi lazım. Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler” ifadelerini kullandı.

“Arkanızda kim olursa olsun ‘iki kere iki dört eder' gerçeğini değiştiremezseniz”

Türkiye'nin uluslararası hukuk, deniz hukuku, mahkeme kararları, teamüller ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun hareket ettiğini vurgulayan Bakan Akar, “Yunanistan arkasında Fransa, arkasında AB ile ‘Bana göre böyle' diyerek, akla mantığa uymayan bir şekilde haklı olduğunu iddia ediyor. Dünyayı bir araya getirseniz dahi hiçbir zaman sizin ortaya koyduğunuz ‘iki kere iki beş eder' sözünü bize anlatamazsınız. Bu gerçek değil. Arkanızda kim olursa olsun ‘iki kere iki dört eder' gerçeğini değiştiremezseniz. Kıbrıs bizim mili davamızdır, oradaki kardeşlerimizin hakkını hukukunu 1974'de hangi anlayışla koruduysak 2020 yılında da aynı konumdayız” dedi.

“Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz”

Yunanistan'ın Lozan Antlaşması'na aykırı olarak 16 adayı silahlandırdığını dile getiren Bakan Akar, Yunanistan'ın bundan sonra böyle bir şey yapamayacağını kaydetti. Yapılan tüm ihlallere rağmen Türkiye'nin yine de diyalog dediğinin altını çizen Bakan Akar, “Yunanistan ve Türkiye. Fakat burada, anlaşılması zor olan kabadayılar var. Örneğin Fransa, garantörlük yok, anlaşma yok, sen AB'nin temsilcisi de değilsin ne hakla geliyorsun buraya? Tek başına çıkıp ‘Ben kahramanlık yapacağım' diyorsan, o kabadayılık zamanı geçti. Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Biz açık ve net bir şekilde inançla, imanla, bilgiyle, mantıkla, bilimle, hukukla hak alaka ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu da kimse engelleyemez” diye konuştu.

Diğer dost ve müttefik ülkelerden de bu konuda objektif olmalarını beklediklerini belirten Bakan Akar, “Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı, aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir. Siz eğer Güney Kıbrıs'ın ambargosunu kaldırırsanız, dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir. Bunu da herkesin bilmesi lazım” diye konuştu.

Türkiye'nin birliği, bütünlüğü ve güvenliği için karada, denizde ve havada faaliyetlerini yoğun şekilde sürdüren silah ve mesai arkadaşlarına başarılar dileyen Bakan Akar, “Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Bugünlere gelmemizdeki büyük fedakarlık ve katkılarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Muharip Kuvvet Komutanlığı Karargahı açılışı

Öte yandan, Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Birleştirilmiş Harekat Merkezi'ndeki ziyaretlerinden önce Muharip Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nı ziyaret etti. Yeni karargah binasının resmi açılışını yapan Bakan Akar ve komutanlar, karargah bahçesindeki “İstikbal Göklerdedir Anıtı”nın açılış törenine de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıtın açılışını yapan Bakan Akar, heykeltıraş Sait Rüstem'e de eserinden dolayı plaket verdi.

Muharip Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nın açılışını kurdele keserek yapan Bakan Akar, “Ülkemize, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olsun” dedi. Bakan Akar, kestiği kurdeleyi almak isteyen personele ise, “Biz bunları saklıyoruz” diyerek vermedi.

Mevlüt Hasgül