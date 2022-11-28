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Milli Savunma Bakanlığı 1 askerin şehit olduğunu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı 1 askerin şehit olduğunu açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı 1 askerin şehit olduğunu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, bir askerin şehit olduğunu açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in şehit olduğunu açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kahraman silah arkadaşımız, 28 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadeleri kullanıldı.

Musa Enes Aksakal
 

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