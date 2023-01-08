Milli Savunma Bakanlığı 16 bin sözleşmeli er alacak

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bir yandan yerli ve milli savunma sanayii ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri güçlendirilirken, diğer taraftan tatbikatlarla personelin hazırlık seviyeleri üst düzeyde tutuluyor. Bununla birlikte personel temini de önemli çalışmalar arasında yer alıyor. Bakanlık tarafından geçen sene 12 bin 940 sözleşmeli er ve erbaş alındı. Bunların büyük bölümü Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendirilirken, personelden 10 binden fazlası eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı.

Bakanlık bu sene içinde de toplam 16 bin sözleşmeli erbaş ve er almayı planlıyor.

Doğukan Gürel



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