İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Milli Savunma Bakanlığı: 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur

Milli Savunma Bakanlığı: 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur
Milli Savunma Bakanlığı: 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak sınır hattında meydana gelen çatışmada 4 askerin şehit olduğu 6 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Irak sıınırındaki operasyonda 2 şehidimiz var - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında 19 Nisan 2019 tarihinde teröristlerle girilen çatışmada 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin ise yaralandığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, 19 Nisan 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmalarda yaralanan iki kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada toplam dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Teröristler hava harekatı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alınmıştır. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.