Milli Savunma Bakanlığı: 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında 19 Nisan 2019 tarihinde teröristlerle girilen çatışmada 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin ise yaralandığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, 19 Nisan 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmalarda yaralanan iki kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada toplam dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Teröristler hava harekatı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alınmıştır. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir."