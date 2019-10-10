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Milli Savunma Bakanlığı: Hedefler hassasiyetle tespit ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı: Hedefler hassasiyetle tespit ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı: Hedefler hassasiyetle tespit ediliyor

Barış Pınarı Harekatı'nda ateş altına alınan hedefler, uydu fotoğrafları ve insansız hava araçları kullanılarak tespit ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı: Hedefler hassasiyetle tespit ediliyor - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, harekatta ateş altına alınan hedeflerin uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit edildiği belirtildi.

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