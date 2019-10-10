Milli Savunma Bakanlığı: Hedefler hassasiyetle tespit ediliyor

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, harekatta ateş altına alınan hedeflerin uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit edildiği belirtildi.
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler; uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/aT5Td4uVRs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019