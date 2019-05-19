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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 19 Mayıs paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 19 Mayıs paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 19 Mayıs paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs’ın 100’üncü yıl dönümü kapsamında, "Milli Mücadeleye Adım Adım" temasıyla hazırlanan görüntülerin sonuncusunu paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle bir video paylaştı.

“19 Mayıs 1919-2019 Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı” başlığıyla yayımlanan paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun'a ayak bastığı anda söylediği şu sözlere yer verildi:

“Ben 1919 senesi Mayıs içinde Samsun'a çıktığım gün elimde hiçbir maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Ben Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağını o kadar emindim ki, bunu adeta gözlerimle görüyordum." 

İlker Turak

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