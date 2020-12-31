İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli Savunma Bakanlığından 2020 yılına ilişkin faaliyet videosu

Milli Savunma Bakanlığından 2020 yılına ilişkin faaliyet videosu
Milli Savunma Bakanlığından 2020 yılına ilişkin faaliyet videosu

Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılına ait faaliyetleri yayınladığı video ile paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından 2020 yılına ilişkin faaliyet videosu - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılına ilişkin faaliyetlerini yayınladığı video ile duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından, “Terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere 2020 yılında da asil milletimizin huzur ve güvenliği için pek çok önemli faaliyet icra ettik. İşte bizim gözümüzden 2020” mesajı ile paylaşılan videoda Bahar Kalkanı Harekatı, Pençe Kartal Operasyonu, Pençe Kaplan Operasyonu, Akdeniz Kalkanı Harekatı, Azerbaycan Kurtuluş Günü töreni, Türk Yıldızları gösteri uçuşları, Solo Türk gösteri uçuşları, Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz uçuşları, hudut güvenliği, askeri eğitimler ile yıl içerisinde düzenlenen birçok tatbikattan görüntüler yer aldı.

Yunus Emre Kartal

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.