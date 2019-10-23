Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, "BPH alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 km. dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır.

Böylece Bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye'li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır" ifadelerine yer verdi.barış pınarı harekatı, milli savunma bakanlığı