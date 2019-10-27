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Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib'teki ABD operasyon hakkında basın açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib'teki ABD operasyon hakkında basın açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib'teki ABD operasyon hakkında basın açıklaması

Miili Savunma Bakanlığı, İdlib’deki operasyon öncesinde ABD ile sağlanan bilgi alışverişi ve koordinasyona ilişkin basın açıklaması yaptı.

 

1.   ABD tarafından dün gece İdlib'de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.

2.   ABD unsurları ile karşılıklı müdahalenin önlenmesi ve karşılıklı çalışabilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edilmiş, birliklerimiz ikaz edilmiş, operasyon ve personel emniyetini sağlayacak tedbirler zamanında alınmıştır.

3.   ABD'nin operasyonu öncesinde ve sırasında, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır.
 

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