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Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya

Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya
Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i yenerek altın madalya kazandı.


Karadağ'ın Budva kentinde 14-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu, birincilik kürsüsüne çıktı. 50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
Kariyerinde Olimpiyat ikinciliği, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, ikinci kez Avrupa'nın zirvesinde yer aldı ve Türkiye'ye bu şampiyonadaki tek altın madalyayı kazandırdı.

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