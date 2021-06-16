Milli sporcular Hırvatistan'da

Denizli'yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları Reyhan Oğuz 57 kg'da Nazlı Çoban ise 63 kg'da milli takım seçmelerinde birinci olarak ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.

Büyükşehir sporcuları bu başarısı ile 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek Judo Ümitler Avrupa Kupası'nda boy gösterecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Milli Takım ile birlikte Hırvatistan'a giden Reyhan Oğuz ve Nazlı Çoban'a başarı dileklerini iletti.

Denizli'nin gençlerinin şehrini ve ülkesini başarı ile temsil edeceğine inancının tam olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Denizlimizde milli takıma seçilen, bölgesel ve Türkiye şampiyonlarında derece alan, barajları aşan gençlerimiz var. Yaptığımız yatırımların meyvelerini aldığımızı görmek bizleri de mutlu ediyor” diye konuştu.

Eren Elyesa Polat

