Milli sporculara burs imkanı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile anlaşmaya varılan özel okullar arasında protokol imzalandı. Protokol gereği, milli sporcular yüzde 100 burs ile birlikte hem spor faaliyetlerini hem de öğrenim faaliyetlerini bir arada yürütme fırsatı buldular. Projenin tanıtım toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Programın açılışında konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Sporcularımızın bir ikilemi vardı. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle, ‘Okul mu, spor mu' diye bir ikilem vardı. Aileler de tedirginlik yaşıyorlardı. Üniversite sınavı döneminde yol ayrımına giriyorlardı. Nihayet bu ayrım bitmiş oldu. Öğrencilerimiz ortaöğretimde de üniversitede de yüzde 100 destekli bir burs imkanına kavuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun talimatıyla biz de alana çıktık. Bakanlığımızın protokol imzaladığı eğitim kurumlarından 49 tane yüzde yüz burslu ortaöğretimde öğrenci desteği verdi. İmza atmayan okullara da gittik. Onlar da kabul ettiler. 65 ilave daha yaptık. Daha gitmediğimiz okullar da var. Bu sayı daha da artacak. Toplamda şu anda 114'e geldik. Lansmandan sonra diğer okullarla da görüşeceğiz. Milli olan sporcularımızın tamamını özel dediğimiz okulların tamamında okutacağız. Katkısı olan herkese teşekkür ederiz. Bu şekilde olimpiyatlara çok sporcu gönderir, dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştiririz diye ümit ediyorum” dedi.

114 milli sporcu yüzde 100 bursla eğitime başladı

Projenin ilk aşamasında 114 milli sporunun özel okullarda eğitim hayatına başladığını ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise şunları söyledi:

“Bundan sonra inşallah sporcu gençlerimiz bir ikilem içerisinde kalmadan hem sporlarını yapabilecekler hem de Milli sporcu unvanını devam ettirip, müsabakalara hazırlanabilecekler. Bunları yaparken de eğitim ve öğrenimlerini de tamamlayabilecekler. Bu çok güzel bir jest ve fedakarlık. Çalışmalara henüz başlandı. 12 tane okulumuz 114 öğrenci ile bu çalışmaya başladı. Bu sadece bir başlangıç çünkü Samsun tam bir spor kenti. Gençlerimiz spora hevesli ve müsabakalarda çok güzel sonuçlar elde eden öğrencilerimiz var. Tesislerimiz zaten çok çok iyi.

Bize düşen de gençlerimizin önündeki engelleri kaldırmak. Biz de yöneticiler olarak özel ve kamu sektörü olarak onların önünü açmak durumundayız. Yapılan proje de öğrencilerin önündeki eğitim engelinin aşılması anlamında ve ikisinin bir arada yürütülmesi anlamında çok güzel bir gelişme. Emeği geçen ve katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Lansman, yapılan sunum sonra toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Erdi Demür

