Milli sporcumuz Eray Şamdan gümüş madalya kazandı

Tokyo Olimpiyat Oyunları karate erkekler kumitede Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Eray Şamdan, final maçında Fransız rakibi Steven da Costa ile karşılaştı. Rakibine 5-0 yenilen Eray gümüş madalya kazandı ve olimpiyatlara ilk kez dahil olan karatedeki ilk madalyanın sahibi oldu.

Milli karateci, A Grubu ilk karşılaşmasında Azerbaycan'dan Firdovsi Farzaliyev'i 7-1 yenerken, ikinci maçında Kazakistan'dan Darkhan Assadilov'a 6-2 yenildi. Eray, üçüncü mücadelesinde ise Mısır'dan Ali Elsawy'i 4-1 mağlup etmişti. Dördüncü müsabakada Japonya'dan Naoto Sago'yu 2-1 yenen Şamdan, 6 puanla grubunu ikinci sırada bitirdi ve yarı finale yükseldi.

Milli sporcu, yarı finalde ise karşılaştığı Ürdünlü rakibi Abdel Rahman Almasatfa'yı 2-0'la geçerek finale çıktı.