Milli taekwondoculardan 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'de düzenlenen 8. Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda ülkemizi büyük kadınlar kategorisinde milli takım adına 5 sporcu temsil etti. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarına katılacak sporcuları Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün ve Nafia Kuş'un da mücadele ettiği şampiyonada Nur Tatar sakatlığı nedeniyle yer alamadı. Korona virüs pandemisi nedeniyle son olarak Mart ayında uluslararası bir organizasyon için tatamiye çıkabilen kadın taekwondocular şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Hatice Kübra İlgün, Olimpiyat şampiyonunu yendi

Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Hatice Kübra İlgün, finalde son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones'u mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. 53 kiloda Zeliha Ağrıs da altın madalya kazanan bir diğer sporcumuz oldu. Şampiyonada 67 kiloda İkra Kayır ve +73 kiloda Nafia Kuş gümüş, 49 kiloda Rukiye Yıldırım bronz madalyanın sahibi oldu.

Şahin'den kutlama

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, tüm sıkletlerde madalya kazanan kadın milli takımını kutladı. Başkan Şahin, “Mart ayından bu yana koronavirüs nedeniyle uluslararası müsabakalara katılamıyorduk. Yaklaşık 8 aylık aranın ardından Hırvatistan'da yapılan şampiyonaya tüm tedbirlerimizi alarak katıldık. Sporcularımız 8 ay aranın ardından bıraktıkları yerden devam ettiler. 5 sporcumuz da madalya kazanmayı başardı. Hepsini tek tek kutluyorum. Özellikle finalde son 2 olimpiyat şampiyonu Jade Jones'u yenerek altın madalyaya uzanan Hatice Kübra İlgün tebrik ediyorum. Sporcularımızın elde ettiği sonuçlar olimpiyat oyunları öncesinde umutlarımızı arttırıyor” ifadelerini kullandı.

Son gün 5 erkek sporcu tatamiye çıkacak

Şampiyonanın son gününde erkek milli takım adına 68 kiloda Ferhat Can Kavurat, 74 kiloda Yusuf Kara, 80 kiloda Hüseyin Kartal, 87 kiloda Orkun Ateşli ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli madalya mücadelesi yapacak.

7 madalya da kulüplerden

Şampiyonaya kulüpleri adına katılan sporcularımız da ayrıca 7 madalya elde etti. Büyükler kategorisinde kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel bronz madalyanın sahibi oldu. Gençler kategorisinde kadınlar +59 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, şampiyonluğa uzanırken, 46 kiloda Selin Ekşi gümüş ve Aleyna Demir bronz, erkekler 73 kiloda ise Yiğithan Kılıç gümüş madalya kazandı. Yıldızlar kategorisinde ise erkekler 54 kiloda Ceyhun Can Münyas altın, 49 kiloda Murat Berk Kaya bronz madalyayı boynuna taktı.