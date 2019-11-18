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Milli Takım gurubu galibiyetle tamamladı

Milli Takım gurubu galibiyetle tamamladı
Milli Takım gurubu galibiyetle tamamladı

EURO 2020'ye gitmeyi garantileyen Milli Takımımız,eleme grubundaki son maçında deplasmanda Andorra'yı Enes Ünal'ın golleriyle 2-0 yendi.

 

82' Ceza alanında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın soldan dar açıdan vuruşunda top auta gitti.

80' Milli Takım'da Merih kenara geldi, Mert Çetin oyundaMerih Demiral - Mert Cetin

79' Fransa'nın Arnavutluk deplasmanında 2-0 üstünlüğü devam ediyor.

78' Ömer Bayram'a sert bir faul yapan Vales sarı kart gördüSarı Kart - Marc Vales

76' Gole yaklaştık! Yusuf'un sağdan ortasında Merih arka direkte dokundu, topu kaleci çizgiden çıkardı.

73' Yusuf'un soldan ortasında Merih Demiral'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

68' Nazım'ın sağdan ortasında Berkay topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada. Gol geçersiz.

64' Yusuf'un soldan ortasında Kaan Ayhan arka direkte kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

61' Milli Takımımız'da Berkay Özcan, Hakan'ın yerine oyundaHakan Calhanoglu - Berkay Özcan

60' Hakan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Enes'ten önce Martinez kafayı vurdu ve topu uzaklaştırdı.

54' Hakeme itiraz eden Kaan Ayhan sarı kart gördüSarı Kart - Kaan Ayhan

51' Sağ kanattan hızla çıkan Ahmed Kutucu'nun neredeyse sırtına binen Llovera sarı kart gördü

46' İkinci yarı başladı

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi

43' Hakeme itiraz eden Lima sarı kart gördüSarı Kart - Ildefons Lima

40' Nazım'ın pasında ceza alanında topla buluşan Hakan'ın kontrolü kötü. Top auta çıktı.

37' Fransa, Arnavutluk karşısında skoru 2-0'a getirdi. Liderlik şansımız oldukça azaldı

35' Cristian Martinez'in kullandığı frikikte top üstten auta gitti.

31' Rebes'in ceza alanına gönderdiği top Uğurcan'a kadar geldi.

27' Sağdan sıfıra inen Ahmed'in ortasında Hakan'a gelen topu Martinez uzaklaştırdı

21' GOOOOL! Enes Ünal penaltıyı gole çeviriyorGol - Enes Ünal

Penaltı 20' Milli Takımımız penaltı kazandı! Enes Ünal kaleciyi geçerken yerde kaldı. Karar penaltı

Pozisyon 20' Liderlik için çekiştiğimiz Fransa, Arnavutluk deplasmanında 1-0 önde.

19' Ömer Bayram'ın sol çaprazdan sert şutunda kaleciden seken topu Enes takip ederek ağlara gönderdi.

18' GOOOL! Enes Ünal attı! Öne geçiyoruz...Gol - Enes Ünal

15' Tehlikeli noktadan frikik kullandık. Hakan'ın vuruşunda top barajdan döndü.

13' Ozan'ın uzun pasında ceza alanında topla buluşan Enes Ünal'ın sol ayağıyla vuruşunda top auta gitti.

10' Vales'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Ozan Kabak ön direkte karşıladı topu.
Pozisyon 6' Uğurcan'ın uzun pasında Enes kafayla indirdi, Ahmed topla buluşacakken CerVos pozisyonunu bozdu.

3' Milli Takımımız'da Yusuf Yazıcı kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Stadyumun zemini suni. 

1' Maç Başladı...Başarılar Milli Takım

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Karşılaşmanın 11'leri

Milli Takım ilk 11: Uğurcan, Ozan Kabak, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ömer Bayram, Nazım, Ozan, Yusuf, Hakan, Ahmed Kutucu, Enes Ünal

Andorra ilk 11: Gomes, Cristian Martinez, Vales, Rebes, Ildefons Lima, Clemente, Alaez, San Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera

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