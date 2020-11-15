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Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti

Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki beşinci maçında Rusya’yı konuk etti. Mücadele Ay-Yıldızlıların 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla miller grupta puanını 6’ya yükseltti.

Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Rusya ile karşı karşıya geldi.

Milliler, ilk yarısı 2-1 önde tamamladığı mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlılar bu karşılaşma ile birlikte gruptaki ilk 3 puanını aldı. Golleri Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve penaltıdan Cenk Tosun kaydetti.   Milliler böylece Ruslara karşı ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Bu müsabaka ile birlikte Rusya ile 8. maçına çıkan ay-yıldızlar, söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Milli Takım, bu mücadelelerde 6 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

Milli Takım, grupta 5. maç sonunda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile 6 puan topladı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu - Güven Mert Ercan
 

 

18'Etkili geldik! Ceza sahasının sağ çaprazından içeri sokulan Zeki'nin altıpasa doğru yerden kestiği sert topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taca çıktı.
Pozisyon15'Cengiz Ünder'in kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top kaleci Guilherme'de kaldı.
18'Etkili geldik! Ceza sahasının sağ çaprazından içeri sokulan Zeki'nin altıpasa doğru yerden kestiği sert topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taca çıktı.
Pozisyon15'Cengiz Ünder'in kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top kaleci Guilherme'de kaldı.
18'Etkili geldik! Ceza sahasının sağ çaprazından içeri sokulan Zeki'nin altıpasa doğru yerden kestiği sert topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taca çıktı.
Pozisyon15'Cengiz Ünder'in kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top kaleci Guilherme'de kaldı.
18'Etkili geldik! Ceza sahasının sağ çaprazından içeri sokulan Zeki'nin altıpasa doğru yerden kestiği sert topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taca çıktı.
Pozisyon15'Cengiz Ünder'in kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top kaleci Guilherme'de kaldı.
18'Etkili geldik! Ceza sahasının sağ çaprazından içeri sokulan Zeki'nin altıpasa doğru yerden kestiği sert topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taca çıktı.
Pozisyon15'Cengiz Ünder'in kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top kaleci Guilherme'de kaldı.
30'Gole yaklaştık! Sol kanattan Caner Erkin'in ortasında arka direkte iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top üsten dışarı gitti.
Pozisyon28'Ceza yayından kazanılan serbest vuruşta topun başına Cengiz Ünder geldi. CengizÎn vuruşunda top direk dibinden dışarı gitti.

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