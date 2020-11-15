Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti

Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Rusya ile karşı karşıya geldi.

Milliler, ilk yarısı 2-1 önde tamamladığı mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlılar bu karşılaşma ile birlikte gruptaki ilk 3 puanını aldı. Golleri Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve penaltıdan Cenk Tosun kaydetti. Milliler böylece Ruslara karşı ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Bu müsabaka ile birlikte Rusya ile 8. maçına çıkan ay-yıldızlar, söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Milli Takım, bu mücadelelerde 6 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

Milli Takım, grupta 5. maç sonunda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile 6 puan topladı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu - Güven Mert Ercan

