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Milli takım ilk provada galip

Milli takım ilk provada galip
Milli takım ilk provada galip

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan’ı 2-1’lik skorla mağlup etti.

 

Maçtan dakikalar

28. dakikada ceza sahası sağında Abbas Hüseynov pasını Emin Makhmuov'a aktardı. Bu oyuncu gelişine sert vuruşunda top kaleci Altay'ı geçerek filelerle buluştu. 0-1

34. dakikada Orkun'un kullandığı serbest vuruşta topu Halil Dervişoğlu tamamladı ve topu ağlara gönderdi. 1-1

44. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Merih şutunu çekti. Kaleci Balayev'den dönen topu kale önünde Kaan Ayhan tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

 (İkinci yarı)

49. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Alasgarov'un kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'dan oyun alanına döndü.
80. dakikada ceza yayı önünden Enes Ünal'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarla üstten auta gitti.
90. dakikada Efecan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Enes Ünal'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Balayev'de kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj

Türkiye: Altay Bayındır (Gökhan Akkan dk. 73), Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz (Efecan Karaca dk. 46), Mert Müldür, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü (Abdulkadir Ömür dk. 67), Halil Akbunar (Ozan Tufan dk. 84 ?), Cengiz Ünder (Kerem Aktürkoğlu dk. 46), Halil Dervişoğlu (Enes Ünal dk. 67)

Yedekler: Mert Günok, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Azerbaycan: Balayev, Guseynov, Medvedev, Krivotsyuk, Qarayev, Hüseynov (Tural Bayramov dk. 72) Makhmudov (Mustafayev dk. 79), İbrahimli (Khachaev dk. 46), Caferquliyev (Salahli dk. 63), Alasgarov (Khalilzade dk. 79), Sheydaev (Ghorbani dk. 63)

Yedekler: Aydın Bayramov, Dzhenetov, Mammadov, Haghverdi, Tashkin, Sadikhov

Teknik Direktör: Giovanni De Biassi

Goller: Makhmudov (dk. 28) (Azerbaycan), Halil Dervişoğlu (dk. 34), Kaan Ayhan (dk. 44) (Türkiye)

Sarı kartlar: Medvedev, Ghorbani (Azerbaycan)


Erdal Anak

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