Milli Takım liderlik peşinde

ANDORRA 0-2 TÜRKİYE
Canlı Anlatım
45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi
43' Hakeme itiraz eden Lima sarı kart gördüSarı Kart - Ildefons Lima
40' Nazım'ın pasında ceza alanında topla buluşan Hakan'ın kontrolü kötü. Top auta çıktı.
37' Fransa, Arnavutluk karşısında skoru 2-0'a getirdi. Liderlik şansımız oldukça azaldı
35' Cristian Martinez'in kullandığı frikikte top üstten auta gitti.
31' Rebes'in ceza alanına gönderdiği top Uğurcan'a kadar geldi.
27' Sağdan sıfıra inen Ahmed'in ortasında Hakan'a gelen topu Martinez uzaklaştırdı
21' GOOOOL! Enes Ünal penaltıyı gole çeviriyorGol - Enes Ünal
Penaltı 20' Milli Takımımız penaltı kazandı! Enes Ünal kaleciyi geçerken yerde kaldı. Karar penaltı
Pozisyon 20' Liderlik için çekiştiğimiz Fransa, Arnavutluk deplasmanında 1-0 önde.
19' Ömer Bayram'ın sol çaprazdan sert şutunda kaleciden seken topu Enes takip ederek ağlara gönderdi.
18' GOOOL! Enes Ünal attı! Öne geçiyoruz...Gol - Enes Ünal
15' Tehlikeli noktadan frikik kullandık. Hakan'ın vuruşunda top barajdan döndü.
13' Ozan'ın uzun pasında ceza alanında topla buluşan Enes Ünal'ın sol ayağıyla vuruşunda top auta gitti.
10' Vales'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Ozan Kabak ön direkte karşıladı topu.
Pozisyon 6' Uğurcan'ın uzun pasında Enes kafayla indirdi, Ahmed topla buluşacakken CerVos pozisyonunu bozdu.
3' Milli Takımımız'da Yusuf Yazıcı kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Stadyumun zemini suni.
1' Maç Başladı...Başarılar Milli Takım
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Karşılaşmanın 11'leri
Milli Takım ilk 11: Uğurcan, Ozan Kabak, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ömer Bayram, Nazım, Ozan, Yusuf, Hakan, Ahmed Kutucu, Enes Ünal
Andorra ilk 11: Gomes, Cristian Martinez, Vales, Rebes, Ildefons Lima, Clemente, Alaez, San Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera