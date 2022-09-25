Milli Takım UEFA Uluslar C Ligi'ni mağlubiyetle tamamladı

Maçtan Dakikalar
29. dakikada Zeki'nin pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı şutta top kaleci Gestsson'da kaldı.
38. dakikada Olsen'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.
44. dakikada ceza yayı ön bölümde kazanılan serbest vuruşu kullanan Bjartlio'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
51. dakikada sol kanatta Eren'den topu kapan Vatnhamar, ceza sahası içine yerden ortasına arka direkte gelişine sert vuran Davidsen'in şutu Ozan Kabak'a da çarparak ağlara gitti. 1-0
59. dakikada Andreasen'in savunma arkasına gönderdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunu yapan Edmundsson meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın solundan filelere gönderdi. 2-0
86. dakikada rakiplerinden sıyrılan Serdar Gürler, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı şutta top üstten auta gitti.
89. dakikada Serdar Dursun'un kafayla indirdiği topa ceza sahası içi sol çaprazdan düzgün bir vuruş yapan Serdar Gürler meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
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Stat: Torsvollur
Hakemler: Serhiy Boiko, Dmytro Zaporozhenko, Sergii Prystupa
Faroe Adaları: Gestsson, Sorenson, Heini Vatnsdal, Gunnar Vatnhamar, Davidsen, Bjartlio, Solvi Vatnhamar, Andreasen, Joensen (Mikkelsen dk. 57), Meinhard Olsen (Johannesen dk. 90+4 ?), Edmundsson (Klaemint Olsen dk. 72)
Yedekler: Nielsen, Lamhauge, Nattestad, Daniel Johansen, Andrass Johansen, Askam, Hansen, Agnarsson, Petersen
Teknik Direktör: Hakan Ericson
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Eren Elmalı (Umut Bozok dk. 82 ?), Ferdi Kadıoğlu, Berkan Kutlu (Halil Dervişoğlu dk. 60), İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün (İsmail Yüksek dk. 60), Kerem Aktürkoğlu (Serdar Gürler dk. 60), Serdar Dursun
Yedekler: Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır, Cenk Özkacar, Tolga Ciğerci, Berkan Özcan, Rıdvan Yılmaz, Onur Bulut, Ravil Tagir,
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Goller: Davidsen (dk. 51), Edmundsson (dk. 59) (Faroe Adaları), Serdar Gürler (dk. 89) (Türkiye)
Sarı kartlar: Joensen, Gestsson (Faroe Adaları), Berkan Kutlu (Türkiye)
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