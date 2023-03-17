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Milli takıma en fazla futbolcu Fenerbahçe'den

Milli takıma en fazla futbolcu Fenerbahçe'den
Milli takıma en fazla futbolcu Fenerbahçe'den

A Milli Futbol Takımı’nın, EURO 2024 Elemeleri’nde oynayacağı Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosu belli oldu. Fenerbahçe, 6 oyuncuyla ay-yıldızlı takıma en fazla futbolcu gönderen takım olarak dikkat çekti. Sarı-lacivertlileri, 4 futbolcuyla Beşiktaş, 3 oyuncuyla da Galatasaray takip etti.

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 Avrupa Elemeleri D Grubu ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Ermenistan ve 28 Mart Salı günü Bursa'da Hırvatistan karşı karşıya geleceği maçların aday kadrosu belirlendi. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kadroya Fenerbahçe'den Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Samet Akaydin'i davet etti. Böylece Fenerbahçe, 6 futbolcu ile milli takıma en fazla oyuncu gönderen takım oldu. Beşiktaş'tan 4, Galatasaray'dan da 3 futbolcu milli takım aday kadrosuna çağırıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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