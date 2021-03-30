Milli Takım'a Letonya freni

Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan A Milli Takım, Letonya karşısında 3-1 öne geçtiği mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve rakibi karşısında yine kazanamadı. Bugüne kadar Letonya'yla 5 resmi maçta karşı karşıya gelen milli takım, bu mücadelelerden 1 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrıldı. 2 takım 2 kez de hazırlık maçlarında karşılaştı. 1924'te oynanan hazırlık maçında A Milli Takım 3-1 kazanırken, 2013'te oynanan hazırlık maçı ise 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Milliler, Letonya'ya karşı resmi maçlarda ise hiç galibiyet alamadı. 2003 yılında Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Play-Off mücadelesinde Letonya ile eşleşen Ay-Yıldızlılar, deplasmanda oynanan maçı 1-0 kaybederken, iç sahadaki karşılaşmada ise 2-0 öne geçmesine karşın 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılarak Avrupa Şampiyonası'na katılamamıştı. Ay-yıldızlı ekip, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de Letonya ile eşleşmişti. Grupta oynanan 2 maç da 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

MAÇTAN DAKİKALAR

1'Maç başladı.

2. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasını alan Kenan Karaman, ceza alanına girer girmez sağ çaprazdan çektiği şutla topu filelere gönderdi. 1-0

11. dakikada Savalnieks'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Uldrikis'in kafa vuruşundan top kalenin üstünden dışarı çıktı.

15. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından çektiği şut, kaleci Steinbors'un elinde kaldı.

18. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ taraftan pasını alan Burak Yılmaz'ın çektiği şut Letonya savunmasına çarparak kornere çıktı.

21. dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza alanı içinde buluşan Kenan Karaman'ın bekletmeden yaptığı vuruş direğin dibinden auta çıktı.

22. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Hakan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors'ta kaldı.

27. dakikada Letonya'nın kullandığı korner atışında Oss'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ancak faul yapıldığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

33. dakikada Savalnieks'e baskı yaparak topu kapan Caner Erkin, Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı duvar pasının ardından çektiği sert şut, önce kaleci Steinbors'a ardından da üst direğe çarparak kornere çıktı.

33. dakikada Caner Erkin'in kullandığı korner atışında Letonya savunmasının uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında karşılayan Hakan Çalhanoğlu'nun çektiği şut, filelerle buluştu. 2-0

35. dakikada hızlı gelişen Letonya atağında Uldrikis'ın indirdiği hava topunu alan Jurkovskis sol kanattan ortasını yerden uzak direğe çıkardı. Savalnieks, müsait pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

37. dakikada Türkiye A Milli Takımı'nın kazandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Burak Yılmaz'ın sert şutu az farkla auta çıktı.

45' İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı

51. dakikada ceza sahası çalımlarla ceza sahası içine sarkan Mert Müldür, Tobers'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu pozisyon sonrası penaltı kararı verdi.

52. dakikada beyaz noktaya gelen Burak Yılmaz, kalesinin sağından topu filelerle buluşturdu. 3-1

58. dakikada Savalnieks'in kullandığı serbest vuruşta Oss, kafa ile topu altı pasa doğru indirdi. Müsait pozisyonda kaleci Uğrucan ile karşı karşıya kalan Uldrisis'in vuruşunda top filelere gitti. 3-2

79. dakikada Savalnieks'in kullandığı serbest vuruşu Burak Yılmaz kafa ile uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Emsis'in şişirdiği topu alan Davis Ikaunieks'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-3

80. dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza alanı içine sarkan Burak Yılmaz'ın müsait pozisyonda vuruşu direğin yanından auta çıktı.

90+2. dakikada Taylan'ın sağ kanattan ortasına Deniz Türüç kafa ile vurdu. Kaleci Steinbors topu kontrol etti.

90+5. dakikada Mert Müldür'ün kaptırdığı topta hızlı çıkan Krollis soldan taraftan şutunu çekti. Uğurcan üzerine gelen topu güçlükle kontrol etti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Daniel Stefanski, Konrad Robert Sapela, Michal Obukowicz

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Ozan, Çağlar, Caner Erkin (Orkun Kökçü dk. 83 ?), Okay Yokuşlu, Ozan (Deniz Türüç dk. 83 ?), Hakan Çalhanoğlu (Umut Meraş dk. 66), Yusuf Yazıcı (Taylan Antalyalı dk. 66), Kenan Karaman (Enes Ünal dk. 73), Burak Yılmaz

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakçı, Bünyamin Balcı, Enis Destan, Halil Akbunar, Alpaslan Öztürk

Teknik direktör: Şenol Güneş

Letonya: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, Marcis Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Savalnieks (Jaunzems dk. 90+5 ?), Ikaunieks (Davis Ikaunieks dk. 65), Ciganiks (Kamess dk. 46), Uldrikis (Krollis dk. 73)

Yedekler: Ozols, Zviedris, Maksimenko, Solovjovs, Zjuzins, Tarasovs, Saveljevs, Ontuzans

Teknik direktör: Dainis Kazakevics

Goller: Kenan Karaman (dk. 2), Hakan Çalhanoğlu (dk. 33), Burak Yılmaz (dk. 52 pen.) (Türkiye), Savalnieks (dk. 35), Uldrisis (dk. 58), Davis Ikaunieks (dk. 79) (Letonya)

Sarı kartlar: Çağlar, Enes Ünal, Deniz Türüç(Türkiye), Kamess, Emsis, Fjodorovs (Letonya)

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu