Milli Takım'dan kritik galibiyet

Maçtan Dakikalar

9. dakikada Merih'in ara pasında sağ kanatta topla buluşan Zeki Çelik'in sağ çaprazdan ceza sahasına girerek son çizgiye inip içeri çevirdiği topa Mepham'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Maresca, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

34. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Kerem hiç beklemeden vuruşunu yaptı. Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten dışarı çıktı.

41. dakikada Morrell'in Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı müdahaleyi hakem Maresca direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi.

45+5. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Orkun Kökçü'nün sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ward'da kaldı.

48. dakikada Harry Wilson'un ceza sahası dışından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi.

63. dakikada Ramsey'in ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesinin ardından hakem Maresca beyaz noktayı gösterdi.

64. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı penaltı atışında kaleci Ward meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

68. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ferdi'nin bekletmeden içeri çevirdiği topa kaleci Ward dokundu. Kaleciden gelen topu önünde bulan Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Maresca gol öncesi Umut'un elle oynadığını tespit ederek golü iptal etti.

72. dakikada sağ kanattan Barış Alper'in içeri çevirdiği topa kale önünde Umut Nayir'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ward'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-0

80. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Arda Güler'in direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Fabio Maresca, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Eren Elmalı dk. 60), Merih Demiral, Abdulkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (İrfan Can Kahveci dk. 73), Orkun Kökçü (Salih Uçan dk. 89 ?), Salih Özcan (Arda Güler dk. 60), Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Umut Nayir dk. 46), Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Ozan Kabak, Cenk Özkaçar, İsmail Yüksek, Kenan Karaman

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Galler: Ward, Roberts, Rodon, Mepham, Williams, Ampadu, Morrell, Ramsey (Jordan James dk. 84 ?), Wilson (Broadhead dk. 84), Johnson (Cabango dk. 46), Daniel James (Bradshaw dk. 62)

Yedekler: Hennessey, Davies, Morgan Fox, Low, Harris, Brooks, Cooper, Cullen

Teknik Direktör: Robert Page

Goller: Umut Nayir (dk. 72), Arda Güler (dk. 80) (Türkiye)

Kırmızı kart: Morrell (dk. 41) (Galler)

Sarı kartlar: Zeki Çelik, Merih Demiral, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci (Türkiye)

Erdi Demir - Furkan Abrek Ünal



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