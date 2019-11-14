Milli Takımımız EURO 2020 biletini aldı! - Türkiye: 0 - 0 İzlanda (Maç sonucu)

TÜRKİYE:0 İZLANDA:0

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 9. mücadelesinde İzlanda ile 0-0 berabere kaldı ve finallere gitmeyi 1 maç kala garantiledi.

A Milli Futbol Takımı, 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek. Milliler böylece üst üste ikinci kez bu turnuvaya katılma başarısı gösterdi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşılaştı. Milliler, İzlanda 0-0 berabere kalarak puanını 20 yaptı ve 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Milli Takım, grubun son maçında 17 Kasım Pazar günü Andorra'ya konuk olacak.

Ay-yıldızlılar, 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı yaşayacak. Milli Takım, tarihinde daha önce 1996, 2000, 2008 ve son olarak 2016 yılındaki şampiyonalarda boy göstermişti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol kanattan Skulason'un ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topu alan Traustason'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin dışarıya gitti.

8. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pası ile sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in topla birlikte ceza yayına doğru sokularak yaptığı vuruşta kaleci Halldorsson gole izin vermedi.

14. dakikada ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Gylfi Sigurdsson'un direkt vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarıya gitti.

30. dakikada Zeki Çelik'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ kanatta bulunan Cengiz'in pasında defanstan seken topu alan Burak Yılmaz'ın son çizgiye inmeden uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp taca gitti.

61. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında topla buluşan Cengiz'in kaleyi cepheden gören yerden yaptığı vuruşta defansa da seken meşin yuvarlağı kaleci Halldorsson kontrol etti.

62. dakikada Ozan'ın pasında ceza sahası dışı sağ tarafta topla buluşan Burak'ın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

63. dakikada Umut'un pasında topu alan Ozan'ın ceza yayı civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

70. dakikada Hakan'ın pasında topla buluşan Burak'ın ceza yayı sağ tarafından çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Halldorsson'da kaldı.

73. dakikada Cengiz ile verkaç yaptıktan sonra ceza yayı üzerinde topla buluşan Ozan'ın yerden vuruşunda kaleci Halldorsson meşin yuvarlağı kurtardı.

82. dakikada sol taraftan Gylfi Sigurdsson'un kullandığı köşe atışında arka direkte bulunan Magnusson'un kafa vuruşunda Merih meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

90+1. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan uzaktan vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Ömer Bayram dk. 90+4 ?), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder (Yusuf Yazıcı dk. 81 ?), Hakan Çalhanoğlu (Kaan Ayhan dk. 87 ?), Burak Yılmaz

Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Enes Ünal, Ozan Kabak, Deniz Türüç, Nazım Sangare

Teknik Direktör: Şenol Güneş

İzlanda: Halldorsson, Victor Palsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Ari Skulason (Anderson dk. 85 ?), Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Bödvarsson, Traustason (Magnusson dk. 63), Kolbeinn Sigthorsson, Finnbogason (Arnor Sigurdsson dk. 24)

Yedekler: Kristinsson, Jonsson, Hermannsson, Fjoluson, Ingason, Fridjonsson, Eyjolfson, Thrandarson

Teknik Direktör: Erik Hamren

Sarı kartlar: Şenol Güneş, Ozan Tufan, Okay, Zeki (Türkiye), Traustason, Kolbeinn Sigthorsson (İzlanda)

Millilerde maç sonu büyük sevinç

İzlanda maçı beraberliği ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, bu sevincini tribünlere giderek yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında karşılaştığı İzlanda berabere kaldı. Milliler bu sonuçta Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi. Müsabakanın son düdüğün çalınmasının ardından sahada ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Futbolcular bütün tribünlere gezerek tezahüratlarla doyasıya coştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

Milliler daha sonra alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.

Şenol Güneş sarı kart gördü

Türkiye-İzlanda karşılaşmasının 56. dakikasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sarı kart gördü.

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda'yı konuk ederken, mücadelenin 56. dakikasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş sarı kart gördü. Bir pozisyon sonrasında verilen karara sinirlenen ve itiraz eden deneyimli teknik adam, karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takımı yalnız bırakmadı

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet tribünden takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda kritik önem taşıyan İzlanda maçında millileri yalnız bırakmadı. Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan Türkiye-İzlanda mücadelesinde tribündeki yerini alarak millilere destek oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de eşlik etti.

Cenk Tosun takımı yalnız bırakmadı

İzlanda hazırlıkları sırasında salı günü yapılan antrenmanda sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Cenk Tosun, mücadeleyi tribünden takip etti.

A Milli Takım'ın İzlanda ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cenk Tosun da tribünden takip etti. Salı günü yapılan antrenmanda kasığında yırtık meydana gelen ve maç kadrosundan çıkarılan golcü futbolcu, dünkü çalışmayı kenardan takip etmiş ve arkadaşlarına destek vermişti. İzlanda maçı için Riva'dan çıkan kafilede yer alan Cenk Tosun, karşılaşmayı da tribünden takip etti.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu