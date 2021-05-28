Milli Takım'ın rakibi Gine'de aday kadro açıklandı

A Milli Takım'ın 31 Mayıs Pazartesi günü Antalya'da hazırlık maçı oynayacağı Gine'nin aday kadrosu açıklandı. Antalya Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Gine müsabakası saat 20.00'de başlayacak. Teknik Direktör Didier Six tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Moussa Camara (AC Horoya), Aly Keita (Östersund), Mohammed Camara (AS Kaloum)
Defans: Issiaga Sylla (RC Lens), Pa Konate (Botev Plovdiv), Abdoulaye Sylla (FC Nantes), Mohamed Ali Camara (Young Boys), Saidou Sow (Saint Etienne), İbrahima Conte (FC Niort), Abdoulaye Cisse (Novi Pazar), Ousmane Kante (FC Paris)
Orta Saha: Amadou Diawara (AS Roma), Mohamed Mady Camara (Olympiakos), Kamso Mara (Slovan Liberec), İbrahima Sory Conte (PFK Beroe), Naby Keita (Liverpool FC), Morlaye Sylla (AC Horoya), Mamadou Kane (Neftçi Bakü), François Kamano (Lokomotif Moskova), Seydouba Soumah (Partizan)
Forvet: Sory Kaba (FC Midtjylland), Mohamed Bayo (Clermont Foot), Jose Martinez Kante (Kairat Almaty)