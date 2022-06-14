Milliler, 4'te 4 yaptı

A Milli Futbol Takımı, Uluslar C Ligi'nde çıktığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam ediyor.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg maçlarından 3 puanla ayrılarak bu organizasyonda ilk kez galibiyet serisi yakalayan ay-yıldızlılar İzmir'de Litvanya'yı konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında Kaan Ayhan'ın golüyle öne geçen milliler, 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yı da yenerek grupta 4 maçın ardından 12 puana ulaştı.

15 yıl sonra bir ilk

2022-2023 sezonunda Uluslar C Ligi'nde oynadığı 4 müsabakayı kazanan A Milliler, 15 yıl sonra üst üste 4 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, 2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne ilk 4 maçı kazanarak başlamıştı.

Milliler grubun 5. maçında 22 Eylül'de Lüksemburg'u konuk edecek.

4 maçta da gol yemeyen Millilerin, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı karşılaşmalar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Türkiye - Faroe Adaları: 4-0

Litvanya - Türkiye: 0-6

Lüksemburg - Türkiye: 0-2

Türkiye - Litvanya: 2-0

Maçtan Dakikalar

7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Cengiz'in şutu üst direkten auta gitti.

18. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Cengiz'in kaleye gönderdiği sert şut az farkla üstten auta çıktı.

38. dakikada Cengiz'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortaya arka direkte bulunan Kaan Ayhan kafayla vurdu. Kaleci Bartkus topu çelerken, hakem Frappart topun çizgiyi geçtiğini belirtti ve golü verdi. 1-0

52. dakikada ceza sahasına giren Cengiz, Armanavicius'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonu VAR'dan izleyen hakem Frappart penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

70. dakikada Serdar'ın pasında topla buluşan Cengiz'in şutu kalecide kaldı.

80. dakikada ceza sahasına hızla giren Cengiz Ünder, Milasius'un müdahalesiyle yerde kalırken hakem Frappart bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada penaltıyı kullanan Cengiz'in şutunda kaleci Bartkus soluna yatarak meşin yuvarlağı kurtarırken, oyun alanına dönen topu kaleci Bartkus bu kez ayağıyla uzaklaştırdı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Stephanie Frappart, Mikael Berchebru, Cyril Mugnier

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Mert Müldür dk. 84 ?), Cengiz Ünder (Tiago Çukur dk. 84 ?), Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu (Ozan Kabak dk. 84 ?), Kerem Aktürkoğlu (Doğukan Sinik dk. 62), Halil Dervişoğlu (Yunus Akgün dk. 62), Serdar Dursun

Yedekler: Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Dorukhan Toköz, Berkan Kutlu

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Litvanya: Bartkus, Baravykas (Sirvys dk. 46), Girdvainis, L. Klimavicius (Satkus dk. 78), Barauskas, Lasickas (Armanavicius dk. 46), Megelaitis, Uzela, Milasius (Tutskinas dk. 84 ?), Golubickas (A. Klimavicius dk. 71), Cernych

Yedekler: Plukas, Setkus, Mikoliunas, Matulevicius, Novikovas, Slivka, Kruzikas

Teknik Direktör: Valdas Ivanauskas

Goller: Kaan Ayhan (dk. 38), Hakan Çalhanoğlu (dk. 54 pen.) (Türkiye)

Sarı kartlar: Baravykas, Cernych, Armanavicius, Milasius (Litvanya)

Ali Gözeten - Salih Yılmazsoy - İsmail Yasin Akçın