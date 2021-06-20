Milliler çiçeklerle karşılandı

İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentinde 15 Haziran - 18 Haziran tarihlerinde düzenlenen, 22 ülkenin katıldığı 17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda başarılara imza atan TSSF Paletli Yüzme Genç Milli Takımı kafilesi, dün gece yurda dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Arslan, TSSF Genel Sekreteri Hakan Aktaç, TSFF Spor Koordinatörü İrfan Kara, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Belediyesi Spor İşleri Müdürü Sinan Aydın ve sporcu ailelerinden oluşan karşılama heyeti, sporcuları çiçeklerle karşıladı. 2 dünya şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği ve 1 dünya üçüncülüğü kazanan ay-yıldızlı genç millilere, antrenörlerine ve teknik ekibe, yaşattıkları gurur ve mutluluk için teşekkür edilerek sevinçleri paylaşıldı.

Su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde gerçekleştirilen 17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda TSSF Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, 4 madalya ile döndü. Kaan Kahraman 1 altın ve 1 gümüş madalyaya imza atarken, bayrak takımı dünya şampiyonluğu, Beril Ülker'den de dünya üçüncülüğü geldi.

Şampiyonayı 4. sırada tamamladı

Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplam 4 madalya alarak 22 ülke arasında şampiyonayı 4. sırada tamamladı. Şampiyonanın en başarılı ülkesi Rusya oldu. Rusya, 15 altın, 6 gümüş, 8 bronz olmak üzere 29 madalya kazandı.

TSSF Paletli Yüzme Genç Milli Takım Kadrosu

TSSF Paletli Yüzme Teknik Kurul Başkanı Özgür Alemdar'ın başkanlık, Eşref Ayvaz, Reşit Çevir, Bora Kaya ve Yasin Dönmez'in antrenörlük yaptığı Paletli Yüzme Genç Milli Takımı kafilesi, 10 kadın ve 8 erkek sporcuyla İtalya'da Türkiye'yi temsil etti. Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, kadınlarda Beril Ülker, Irmak Ertemel, Adasu Ramazanoğlu, Defne Deniz Kızılırmak, Hazal İrem Ateş, Zeynep Elbir, Azra Zeynep Ertunç, Selin Aksu, Beril Ceren Öztürk ve Ceren Güran'dan, erkeklerde Emir Yiğit, Kaan Kahraman, Emir Turan, Kenan Efe Uçkan, Mert Avcı, Yunus Ayvazoğlu, Burak Kaplan ve Enes Erbil'den oluşuyor.

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, “İtalya'dan dört madalya ile yurda dönen, Paletli Yüzme Genç Milli Takımı'mızı kutluyorum. Şampiyonayı altın madalya ile başlayıp, altın madalya ile bitirdiler. Gerçekten göğsümüz kabarttılar. Sporcularımıza, ailelerine, teknik ekibe ve antrenörlerine ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.