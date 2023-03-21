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Milliler, dopingle mücadele seminerine katıldı

Milliler, dopingle mücadele seminerine katıldı
Milliler, dopingle mücadele seminerine katıldı

EURO 2024 eleme karşılaşmaları için Riva'da kampta bulunan A Milli Futbol Takımı oyuncuları, UEFA Dopingle Mücadele Eğitimi projesi kapsamında, TFF Sağlık Kurulu ve TFF Dopingle Mücadele Kurulu'nca organize edilen seminere katıldı.


TFF Sağlık Kurulu Üyesi Doç. Dr. İlker Yücesir, Dr. Öğr. Üyesi Burak Önal, Dr. Öğr. Üyesi Murat Mengi ve Uzm. Dr. Şensu Dinçer tarafından verilen eğitime; A Milli Takım sağlık ekibi ve futbolcuları katıldı. Katılımcılar, doping ihlal sebepleri, yasaklı maddeler, tedavi amaçlı kullanım istisnası (TAKİ), doping kontrol süreci, gıda takviyelerinin riskleri ve hukuki konular hakkında bilgilendirildi. Seminerin son bölümünde, Yücesir, Önal Mengi ve Dinçer oyuncuların sorularını cevapladı.

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