Milliler, dopingle mücadele seminerine katıldı



TFF Sağlık Kurulu Üyesi Doç. Dr. İlker Yücesir, Dr. Öğr. Üyesi Burak Önal, Dr. Öğr. Üyesi Murat Mengi ve Uzm. Dr. Şensu Dinçer tarafından verilen eğitime; A Milli Takım sağlık ekibi ve futbolcuları katıldı. Katılımcılar, doping ihlal sebepleri, yasaklı maddeler, tedavi amaçlı kullanım istisnası (TAKİ), doping kontrol süreci, gıda takviyelerinin riskleri ve hukuki konular hakkında bilgilendirildi. Seminerin son bölümünde, Yücesir, Önal Mengi ve Dinçer oyuncuların sorularını cevapladı.

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