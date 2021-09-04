Milliler Dünya Kupası elemelerine yenilgisiz devam ediyor

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

2. dakikada Kaan Ayhan'ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Efecan Karaca ceza sahası içinde Britto tarafından düşürülünce hakem Kristo Tohver penaltı noktasını gösterdi.

4. dakikada Enes Ünal'ın kullandığı penaltıda kaleci Dayle Coeling meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Kaan Ayhan kafa pasıyla topu çevirdi. Altıpasta bulunan Mert Müldür'ün vuruşunda kaleci Dayle Coeling meşin yuvarlağı çıkardı.

20. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içi sol tarafından şutunda kaleci Dayle Coeling meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

43. dakikada orta sahada topu alan Tjay De Barr'ın topla ilerleyip ceza sahası içine girip, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Tjay De Barr'ın vuruşunda top sağ direğe çarparak oyun alanına döndü.

54. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile verkaçından sonra defansın arkasına sarkan Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

64. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

65. dakikada sol kanattan Efecan Karaca'nın pasında topu alan Hakan Çalhanoğlu'nun uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

78. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Roy Chipolina'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi.

83. dakikada sağ kanattan Mert Müldür'ün ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Karaman'ın topu düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

89. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Hakan Çalhanoğlu'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında defansın arkasına sarkan Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda kaleci Dayle Coeling meşin yuvarlağı çeldi.

Stat: Victoria

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen

Cebelitarık: Dayle Coeling, Graeme Torrilla, Roy Chipolina, Aymen Mouelhi, Ethan Britto ? (Alain Pons dk. 34 ?), John Sergeant, Scott Wiseman, Julian Valarino, Tjay De Barr, Kian Ronan, Anthony Hernandez

Yedekler: Yedekler: Gibraltar, Goldwin, Banda, Jolley, J. Chipolina, Bosio, Felipez, Badr, Styche, Morgan, E. Santos, J. Coombes

Teknik Direktör: Julio Ribas

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Alpaslan Öztürk, Cengiz Ünder, Salih Uçan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sarı kartlar: Orkun Kökçü (Türkiye), Ethan Britto, Tjay De Barr (Cebelitarık)