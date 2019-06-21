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Milliler finale yükseldi !

Milliler finale yükseldi !
Milliler finale yükseldi !

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Final Four’unda Estonya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi. Milliler, ayrıca FIVB Challenger Kupası’na katılma hakkını da elde etmiş oldu.

Estonya'nın ev sahipliğinde organize edilen CEV Avrupa Altın Ligi Final Four'unda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarı finalde ev sahibi Estonya'yı 25-23, 22-25, 25-21 ve 28-26‘lık setlerle 3-1 mağlup ederek namağlup Avrupa Altın Ligi'nde finale yükseldi ve Belarus'un rakibi oldu.

Finale yükselmeyi başaran Filenin Efeleri, bu sonuçla birlikte 03-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında Slovenya'nın Ljubljana şehrinde organize edilecek FIVB Challenger Kupası'na da katılma hakkı elde etti. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Milletler Ligi bileti alacak.  

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