Milliler, Gençler Dünya Halter Şampiyonası'na altınla başladı

Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde Bayanlar 45 kiloda yarışan milli sporcu Cansu Bektaş, koparmada 70 kilo ile altın, silkmede 84 kilo ile altın, toplamda ise 154 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve Gençler Dünya Şampiyonu oldu. Aynı kiloda yarışan diğer sporcu Melisa Güneş ise koparmada 69 kilo ile gümüş, silkmede 80 kilo ile bronz, toplamda ise 149 kiloluk derecesiyle gümüş alarak dünya ikincisi oldu.

Müsabakanın ardından İstiklal Marşı'nı okutmanın büyük onurunu yaşayan Cansu Bektaş, karşılaşmalara çok yoğun bir programla hazırlandığını, Türk bayrağını Özbekistan'da dalgalandırmanın ve İstiklal Marşı'nı okutmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Antrenörlerinin ve federasyon başkanının kendisine büyük destek verdiğini belirten milli sporcu, "İnşallah daha nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım" dedi.