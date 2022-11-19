Milliler İskoçya'nın ardından Çekya'yı da devirdi

8. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Doğukan'ın yerden şutu az farkla auta çıktı.
12. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası içi sol çaprazından yerden kaleye vuruşunu kaleci Pavlenka güçlükle kornere çeldi.
14. dakikada sağ kanatta Eren'in kale önüne yerden ortasında altıpas içerisinde Enes Ünal topa dokunamadı.
16. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.
31. dakikada Cengiz'in savunma arkasına pasında topla buluşan Enes'in uzak köşeye sert şutu ağlarla buluştu. 1-0
33. dakikada Hakan'ın uzun pasıyla topla buluşan Cengiz'in rakibini çalımladıktan sonra kaleye gönderdiği sert şutu kaleci güçlükle çeldi.
36. dakikada sol çaprazda topla buluşan Mateju'nun kaleye sert şutunu Doğan Alemdar iki hamlede kontrol etti.
56. dakikada Cerny'in ceza sahası dışından sert şutu altıpas içinde sektikten sonra Doğan elinden kaçırınca ağlarla buluştu. 1-1
66. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Cenk Özkaçar'ın yerden sert şutunu kaleci Koubek güçlükle kornere çeldi.
67. dakikada Doğukan'ın sol çaprazından ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşu kaleci Koubek kornere çeldi.
70. dakikada Cengiz Ünder'in pasıyla ceza sahasına giren Hakan Çalhanoğlu'nun çok dar açıdan sert şutu filelerle buluştu. 2-1
73. dakikada Cengiz'in ceza sahası uzak köşesine yerden gönderdiği tehlikeli topa Cenk Tosun dokunamadı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: William Collum, David McGeachie, Francis Connor
Türkiye: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü (Cenk Özkaçar dk. 59), Ozan Kabak (Tayyip Sanuç dk. 59), Eren Elmalı, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu (Berkay Özcan dk. 80), Doğukan Sinik (Arda Güler dk. 67), Cengiz Ünder (İsmail Yüksek dk. 80), Enes Ünal (Cenk Tosun dk. 67)
Yedekler: Altay, Uğurcan, Zeki Çelik, Kerem Aktürkoğlu, Emirhan İlkhan, Umut Bozok, Deniz Türüç
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Çekya: Pavlenka (Koubek dk. 46), Coufal, Zima, Brabec, Mateju (Stronati dk. 89 ?), Kral, Souncek, Zmrhal (Navratil dk. 73), Barak (Rusek dk. 85), Cerny (Schwarz dk. 73), Pekhart (Chytil dk. 46)
Yedekler: Trmal, Chalus, Zmrzly, Plechaty
Teknik Direktör: Jaroslav Silhavy
Goller: Enes Ünal (dk. 31), Hakan Çalhanoğlu (dk. 70) (Türkiye), Cerny (dk. 56) (Çekya)
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