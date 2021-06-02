Milliler Moldova maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesi Almanya'da kampa başladı. Milliler, kamp kapsamında yarın hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Moldova karşılaşmasının son hazırlıklarını da noktaladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Ay-yıldızlılar, ısınma ve düz koşu ile idmana başlarken, basın kapalı kısımda ise Moldova karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu. Bu maç öncesi A Milli Futbol Takımı'nda eksik futbolcu bulunmuyor.

Bora Akyol - Bozhan Memiş