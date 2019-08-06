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Millilerden 2 altın, 5 bronz madalya

Millilerden 2 altın, 5 bronz madalya
Millilerden 2 altın, 5 bronz madalya

Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası hazırlık faaliyetleri kapsamında olan Uluslararası 5. Balkan Kadınlar Boks Turnuvası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.

Bulgaristan'ın Botevgrad şehrinde düzenlenen şampiyonayı Büyük Milli Takımımız, 2 altın, 5 bronz madalya ile tamamladı.

69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Darima Sandakova'yı mağlup ederek altın madalya kazandı. 75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Şennur Demir Polonyalı rakibi Elzbieta Wojcik'i mağlup ederek altın madalya kazandı. 

48 kiloda Ayşe Çağırır, 54 kiloda Beyza Saraçoğlu ve Tuğçenaz Sürmeneli, 57 kiloda Esra Yıldız ve 60 kiloda Sema Çalışkan ise şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.  

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