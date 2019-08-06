Millilerden 2 altın, 5 bronz madalya

Bulgaristan'ın Botevgrad şehrinde düzenlenen şampiyonayı Büyük Milli Takımımız, 2 altın, 5 bronz madalya ile tamamladı.

69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Darima Sandakova'yı mağlup ederek altın madalya kazandı. 75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Şennur Demir Polonyalı rakibi Elzbieta Wojcik'i mağlup ederek altın madalya kazandı.

48 kiloda Ayşe Çağırır, 54 kiloda Beyza Saraçoğlu ve Tuğçenaz Sürmeneli, 57 kiloda Esra Yıldız ve 60 kiloda Sema Çalışkan ise şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.