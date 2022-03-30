İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Millilerden 2 madalya

Millilerden 2 madalya
Millilerden 2 madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçiler Muhammet Akdeniz ve Münir Recep Aktaş bronz madalya kazanarak milliler adına ilk madalyaları alan isimler oldu.

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı. Erkekler serbest stil 79 kiloda Türkiye'yi temsil eden Muhammet Akdeniz, bronz madalya kazanırken, Milli sporcu Münir Recep Aktaş, serbest stil 65 kiloda bronz madalya aldı.

Erkekler serbest stil 70 kiloda güreşen Selahattin Kılıçsallayan, Avrupa 5'incisi oldu.

Kadın güreşçiler mindere çıkıyor
Şampiyonada yarın kadınlarda 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapılacak.
50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 55 kiloda Bedia Gün, 59 kiloda Elif Yanık, 68 kiloda Aslı Demir ve 76 kiloda olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar Yiğit mindere çıkacak.

Serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda repesaj ve madalya maçları gerçekleştirilecek. Milli güreşçiler Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Feyzullah Aktürk altın madalya için mindere gelecek.

Ozan Buğra Koşar

İLGİLİ HABER
Recep Aktaş: İnşallah altın madalya röportajı vermekte nasip olur Recep Aktaş: 'İnşallah altın madalya röportajı vermekte nasip olur'
İLGİLİ HABER
Muhammet Akdeniz: Madalya ülkemize hayırlı olsun Muhammet Akdeniz: 'Madalya ülkemize hayırlı olsun'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.