Millilerden Fransa galibiyeti pozu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Konya'da Fransa'yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın müsabakanın ardından soyunma odasındaki sevinçleri ortaya çıktı. Milli takımlaın sosyal medya hesabından yapılan fotoğraflarda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile TFF yöneticilerinin yer aldığı gözlendi. Soyunma odasından paylaşılan fotoğrafta TFF yetkilileri, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcular toplu poz verdi. Paylaşılan fotoğrafta, 'Biz büyük bir aileyiz' ve 'Birlikte başardık Türkiye'm' notları eklendi.