Millilere, EURO 2020'ye özel koleksiyon geliyor

Perakende Günleri etkinliğini sektörün buluşma noktası olarak niteleyen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Dünya çapında kendi alanlarından başarılı birçok konuşmacı yer alacak. Gelişim ve değişim adına dünyadaki farklılıklardan haberimiz olması çok önemli. İş ile ilgili sosyalleşme alanı sunuluyor. Birbirlerini tanıyanlarının ilişkilerini geliştirme, tanımayanların da buluşması şeklinde Perakende Günleri'ni değerlendirebilirim” dedi.

“2020 yılında yurt dışı mağaza sayımızı en az 240'a çıkarmayı hedefliyoruz”

2019 yılının kendileri adına başarılı bir yıl olduğunu kaydeden Orakçıoğlu, “2019 yılını başarılı bir şekilde geçirdik. Son 1 ayda 10 tane yeni mağaza açtık. Bunların 6'sı yurt dışı, 4 tanesi yurt içi mağazasıdır. Bu başarıyı 2020 yılında da devam ettireceğiz. 2019 yılında 37 tane yurt dışı mağazası açtık ve 2020 yılında da planlanmış ve aynı zamanda netleşmiş 30 tane yeni yurt dışı mağaza planımız var. Hali hazırda 200 yurt dışı mağazamız mevcut. 2020 yılında yurt dışı mağaza sayımızı en az 240'a çıkarmayı hedefliyoruz. Dünyanın farklı coğrafyalarındayız. İtalya bizim için zor bir pazar. Bu ay içinde Afrika ve Balkanlarda birer mağaza daha açacağız. Henüz yılı kapatmadık. Tempolu şekilde devam ediyoruz” diye konuştu.

Millilere özel EURO 2020 koleksiyonu geliyor

12 Haziran'da EURO 2020 kapsamında İtalya ile Roma'da karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'na özel bir koleksiyon hazırladıklarını ilk kez açıklayan Orakçıoğlu, “Roma'da milli takımımızın başarısının yanında bu koleksiyondan da söz ettireceğiz. Diğer maçlar da Azerbaycan'da oynanacak. Orada da 5 tane mağazamız var. Hem Bakü'ye gelecek futbol severleri ve milli takımımızı kucaklayacağız” şeklinde konuştu.

2019 yılına uçan ceket ile damga vurduklarını anlatan Orakçıoğlu, yeni yılda farklı konseptler üreteceklerini kaydederek “Hayata konfor katacak tüm ürünler üzerinde önemle çalışıyoruz” diye ekledi.