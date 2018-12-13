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Millilerin rakipleri belli oldu !

Millilerin rakipleri belli oldu !
Millilerin rakipleri belli oldu !

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi’nde A Grubu’nda Belçika, Slovakya ve Letonya ile karşılaşacak.

Bu yıl ilk kez yenilenen formatıyla düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi'nde büyük bir başarıya imza atarak bronz madalya kazanma başarısı gösteren A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2019'daki rakipleri belli oldu. Milliler, Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) Lüksemburg'taki merkez ofisinde gerçekleşen kura çekimi sonucunda 2019 CEV Avrupa Altın Ligi'nde A Grubu'nda yer aldı. Ay-yıldızlılar, grupta Belçika, Slovakya ve Letonya ile mücadele edecek. 

Toplam 6 ayaktan oluşan ve 3 grup şeklinde lig usulü olarak oynanacak müsabakalar sonucunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Final Four müsabakaları oynamaya hak kazanacak. 

CEV Altın Avrupa Ligi Final Four'unda ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise; önümüzdeki yıl FIVB Voleybol Milletler Ligi biletini alacak. 

2019 CEV Avrupa Altın Ligi'nde ilk karşılaşmalar 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde, Final Four mücadeleleri ise 22-23 Haziran 2019 tarihlerinde oynanacak.  

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