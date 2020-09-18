Million Hair Center CEO'su Fatih Köse: 'Saç ekimi yaptırmak isteyenlerin sayısı artacak'

Son dönemlerde artan saç ekim operasyonlarında geçmişe göre daha yeni yöntemler kullanılıyor bunların başında da sapphire fue yöntemi geliyor. Million Hair Center CEO'su ve Medical Direktörü Fatih Köse, “Bu yöntem ile birlikte artık saç ekimlerinde eski zamanlardaki gibi deride oluşan iz,yara ve kötü görünümü ortadan kaldırıp daha estetik bir görünüşe sebep oluyor, Sapphire die adlandırdığımız yöntemde kullanılan malzeme tamamen elmas uçlar olduğundan saç ekiminden sonraki iyileşme süreci 10 günden 2 güne indirmiş oluyor. Bu nedenle de artık saç ektirecek kişilerin ekimden 2 gün sonra işlerine dönebilecekleri için en çok bu yöntemi tercih ediyorlar” dedi.

Köse bu gelişmiş yöntem ile saç ektirmek isteyenlerin sayısının önümüzdeki dönemlerde daha da artış beklediklerini söyledi.