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Milos Milojevic: 'Rakibimize göre daha kötü bir futbol ortaya koyduk ve sonuçta kaybettik'

Milos Milojevic: 'Rakibimize göre daha kötü bir futbol ortaya koyduk ve sonuçta kaybettik'
Milos Milojevic: 'Rakibimize göre daha kötü bir futbol ortaya koyduk ve sonuçta kaybettik'

Kızılyıldız Teknik Direktörü Milos Milojevic, Trabzonspor maçının ardından, “Rakibimize göre daha kötü bir futbol ortaya koyduk ve sonuçta kaybettik” dedi.

Milos Milojevic: 'Rakibimize göre daha kötü bir futbol ortaya koyduk ve sonuçta kaybettik' - Tıkla İzle

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. haftasında Kızılyıldız Trabzon deplasmanında 2-1 mağlup olarak grupta son sıraya yerleşti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Kızılyıldız Teknik Direktörü Milos Milojevic, “Trabzonspor bizden daha iyiydi. Biz rakibimize göre kötü bir futbol ortaya koyduk. Çok top kayıpları yaşadık. Sonuçta kaybettik. Daha agresif oynamak istedik. Hamsik ve Siopis üzerinde baskı kurarak etkili olmak istedik ama olmadı. Trabzonspor bize göre daha pahalı ve kaliteli futbolculardan kurulu bir takım. Bizim daha genç ve dinamik mütevazı bir kadromuz var. Bundan sonraki maçlarda puan kaybı yaşamak istemiyoruz” diye konuştu.

Gökmen Şahin

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