Milosevic'in istihbarat şeflerine 15'er yıl hapis

Yugoslavya mahkemelerinin devamı olarak Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi Rezidüel Mekanizmasının Temyiz Dairesi, Sırbistan'nın, 90'lı yıllardaki savaşlarda gerçekleştirilen katliamlarda doğrudan rolü olduğuna işaret eden karara imza attı. BM mahkemesi, nihai karar çerçevesinde Sırbistan Devlet Güvenlik Servisi'nin (SDB) eski Başkanı Jovica Stanisic ile Yardımcısı Franko Simatovic'in daha önce 12 yıl olarak öngörülen hapis cezaları, temyiz hükmüyle 15 yıla çıkarıldı. Stanisic ve Simatovic ayrıca Sırbistan devlet yetkililerinin BM mahkemesi tarafından Bosna-Hersek'te işlenen savaş suçlarıyla doğrudan ilişkilendirilerek mahkum edilen isimler oldu.

Santana: “Savaş suçlarına ilişkin son aktif dava”

Duruşma Hakimi Graciela Gatti Santana, eski istihbarat yetkililerinin Bosna-Hersek ve Hırvatistan'ın önemli bir kısmındaki Sırp olmayan nüfusu, güç kullanarak topraklarından sürme amacıyla hareket ettiklerini ifade etti. Santana, kararın uluslararası mahkeme için bir kilometre taşı olduğunu ve bu davanın Yugoslavya'nın dağılma dönemindeki savaş suçlarına ilişkin son aktif dava olma niteliği taşıdığını kaydetti.

Stanisic ve Simatovic 2021'de suçlu bulunmuştu

Stanisic ve Simatovic, 2021'de Bosanski Samac kasabasının Bosnalı Sırp güçleri tarafından ele geçirilmesi sırasında Sırp kuvvetlerinin eğitimi ve mevzilendirilmesine yardımcı olmaktan suçlu bulunmuştu. Sırbistan istihbaratının kilit isimleri, uluslararası mahkemenin bu kararını temyize götürmüş, fakat savcılar mahkemeden ikili aleyhinde daha uzun hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Sırp ölüm taburuna destek sağlamaktan suçlu bulunmuştu

Bosna-Hersek'in kuzeydoğusundaki Bosanski Samac kasabasında 1992 yılında katliam, tecavüz ve yağmalamalar yapan Sırp ölüm taburuna destek sağlamaktan suçlu bulunan Uluslararası Mahkeme'nin Yugoslavya'ya ilişkin en uzun süreli davasının sanıkları Stanisic ve Simatovic, 13 Mart 2003'te Sırbistan'da tutuklanmış, 20 yıl süren yargı süreçlerinde ise 2013'te aklanmıştı. Fakat kamuoyunun şiddetli tepkisinin ardından mahkeme, 2015'te yeniden yargılanmalarını talep etmişti.

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