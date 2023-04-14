Milot Rashica: 'Ritmimizi sezon sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 6-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından müsabakada 1 gol atan Galatasaray'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'daki geleceği hakkında sorulan soruya Rashica, “Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Her yerde çok iyi oyuncuları olan bir takıma sahibiz. Her pozisyon için geçerli bu. Güçlü rakiplere karşı da oynuyoruz. Önümüzdeki sezona dair bir şey söylemem doğru olmaz. Biz ailemle burada çok mutluyuz fakat bunun üzerine yorum yapmam doğru olmaz” cevabını verdi.

“Ritmimizi sezon sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz”

Bu sezon yakaladıkları ivmeyi sürdürmek istediklerinin altını çizen 26 yaşındaki futbolcu, “Onlarla ilk maçımızı unutmamıştık. İlerde baskı ve hareketlilikle çözebileceğimizi düşündük. Bunları iyi bir şekilde başardık. Paslarımızı iyi şekilde verebildik. Taraftarımızın desteğiyle sezon sonuna kadar bu ritmimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Umarım sonunda güzel bir sonuç çıkartacağız”

Şampiyonluk şanslarının sorulması üzerine Rashica, “Çok çok önemli bir parçası evde veya deplasmanda bizimle birlikte oluyorlar. Asla yalnız bırakmıyorlar. Ben de onlar için oynamaktan keyif alıyorum. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Umarım sonunda güzel bir sonuç çıkartacağız” ifadelerini kullandı.

"Forma yarışı çetin şekilde geçiyor"

Takımdaki forma rekabeti hakkında da konuşan Rashica, “Her pozisyonda çok önemli oyuncular var. Bunun üzerine forma yarışı da çetin bir şekilde geçiyor. Her oyuncu takım için önemli. Oyuncuların bazıları oynayabilir bazıları oynamayabilir. Her birimizin katkısı oluyor ve sonuç almamızı sağlayacak şey bu" diye konuştu.

Bora Akyol - Yunus Emre Öztaş

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