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Milyarder iş adamı Elon Musk 3.58 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Milyarder iş adamı Elon Musk 3.58 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı
Milyarder iş adamı Elon Musk 3.58 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

ABD'li iş adamı Elon Musk'ın 3.58 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattığı bildirildi.

Geçtiğimiz Ekim ayında sosyal medya platformu Twitter'ı satın alarak adından bir kez daha söz ettiren Elon Musk, bu kez sahibi olduğu elektrikli otomobil markası Tesla'nın hisselerini satarak gündeme geldi. Musk'ın 3.58 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattığı bildirildi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirime göre Elon Musk, şirketin 22 milyon hissesinin satışını gerçekleştirdi.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından 2. hisse satışını gerçekleştiren Musk, geçtiğimiz Kasım ayında da 3.95 milyar dolarlık Tesla hissesini elden çıkarmıştı. Musk, Nisan ayında yaklaşık 8.5 milyar dolar, Ağustos ayında ise 6.9 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satışı gerçekleştirmişti. Son gelişme ile birlikte Musk'ın satışını gerçekleştirdiği Tesla hisselerinin değeri toplamda 22.93 milyar dolara ulaşmış oldu.

En zengin unvanını kaptırmıştı

Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Musk, geçtiğimiz günlerde bu unvanını lüks Fransız markalarını bünyesinde barındıran LVMH Holding'in patronu Bernard Arnault'a kaptırmıştı. Arnault'un serveti 171 milyar dolar olarak bilinirken, Musk'ın ise 164 milyar dolara hükmettiği tahmin ediliyor.

Burak Ersoy

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