Milyon dolarlık kaçak villa yerle bir edildi

Menteşe'nin Kuyucak Mahallesi Gökova Körfezi üst bölümündeki Obrukalan mevkiinde ticari amaçla kullanılan havuzlu bir villanın yıkımı gerçekleştirildi. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çevre güvenliğini sağladığı yıkım Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapıldı.

Tek katlı önünde havuzu bulunan ve ticari amaçlı kiraya verilen villa için yıkım kararının ardından Ula Akyaka Mahallesi'nin üst bölümünde bulunan havuzlu villada yıkım öncesi içindeki eşyalar boşaltıldı. Kapı ve pencereleri sökülen, içindeki beyaz eşyalar taşınan lüks villanın yıkımı yaklaşık yarım saatte tamamlandı.

Menteşe Belediyesi İmar Barışı süresinin son günü olan 31 Aralık 2019 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilen konut ve işyerleri için yıkım kararı çıkarılmasının ardından ekipler tarafından yıkımların devam ettiği açıklanırken, kaçak yapıyla mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceği açıklandı.

Bekir Tosun

