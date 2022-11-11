Milyon dolarlık tekne alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Kumbahçe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tersaneye bakım için çekilen "Süreyya" isimli 33 metre uzunluğundaki ahşap teknede gece saat 02.00 sularında yangın başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yardım istenmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çekek alanında alev alev yanan tekneye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri uzun süre müdahale etti.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan

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