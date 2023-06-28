Milyonlar hacı oldu

Arefe günü Arafat'da vakfeye durup gözyaşları ile tövbe ve dualarda bulunan milyonlarca hacı adayı, dün akşam güneşin batmasından sonra 11 kilometre uzaklıktaki Müzdelife Bölgesine otobüslerle intikal ettiler. Gece yarısı ve sabah namazı vaktine kadar Müzdelife'de kalan hacı adayları, akşam ve yatsı namazlarını cem'i tehir ile eda eden hacı adayları, vakfe duası ve ibadetlerden sonra gece yarısından sonra ve sabah namazı vakti yola çıkarak cemerata (şeytan taşlama alanı) yürüdüler. Yaklaşık 7 kilometrelik yolda her sene olduğu gibi yürüme bantlarının çalışmaması, yaşlı türk hacılarını çok zor yol almalarına sebep oldu. Suudi yetkililerinden senede 3 gün hizmet edecek yürüyen bantların bakımını yapmadığı için mahşerde şikayetçi olacaklarını söyleyen hacı adayları, daha sonra şeytan taşlamaya geçtiler. Bu arada çok sayıda Türk hacı adayı, çalışmayan bantlar yüzünden yolda kalp krizi geçirdi. Bir türk hacı adayı ihramdan çıkamadan kefene girdi.

İlk gün büyük şeytana 7 taş atan hacı adayları, daha sonra otellerine yüreyerek giderek iki kat yorgunluk yaşadılar.Mekke'deki hac trafiğinin halen raylı sistem kurulmadığı için kilit olduğu bayram sabahında hacılar, cemerattan otellerine saatlerce bekleyerek, gidemediler.

Otellerine ulaşabilenler, saç traşı olarak, gün ağırması ile birlikte kurbanları kesildiğini kabul ederek ihramdan çıktılar. İslam Teşkilatının kurban kesim işlemindeki muameleyi de eksik bulan Türk hacı adayları, şahsi vekaletlendirme ve Türkiye'deki vakıfların yaptığı gibi görüntülü kayıt ile kurbanlarının kesildiği bilgisinin kendilerine tek tek ulaştırılmasını istiyorlar.

Bayram sabahı günü hacı olarak uyanan milyonlarca kişi, otellerinde arkadaşları ile sarılıp hem hacı olmalarını, hem de bayramlarını tebrik ettiler.

Son olarak ziyaret tavafı ve say'ını ihramsız olarak da yapabilen hacı adayları haccın 3. farzını da yerine getirerek, 2 ve 3. gün vacip olan şeytan taşlamalarını da yaparak haccın bütün menasiklerini tamamlayacaklar.

İrfan Altıkardeş-Mahmut Şahin

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.