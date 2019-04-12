Milyonlarca arı telef oldu!

İnegöl'de arı üretimi yapan üreticiler diken üstünde. Son zamanlarda yaşanan arı ölümleri hızla devam ederken, şu ana kadar milyonlarca arının telef olduğu öğrenildi. Bursa Arıcılar Birliği İnegöl Temsilcisi Zeynullah Soylu, son yılların en çok ölümleriyle karşı karşıya olduklarını belirterek, zamansız bir şekilde atılan ilaçlardan dolayı ölümlerin yaşandığı söyledi.

İnegöl'de 150 arı üreticisinin benzer mağduriyetlerle karşı karşıya kaldığını ifade eden Soylu şunları söyledi:

"2 yıldan bu yana en kötü sezonu yaşıyoruz. Özellikler zirai ilaçlardan dolayı arı ölümleri bizleri çok üzüyor. Bizler çiftçilerimizle iç içe olmak durumdayız. Çünkü çiftçi olmasa arıcı olmaz, arıcı olmasa çiftçi olmaz. En yakın dostlarımız çiftçilerimiz. Çiftçilerimizden özellikle ilaçlanma zamanlarında biraz daha duyarlı davranmalarını istiyoruz. Biraz geç saatlerde ve ruhsatlı ilaçların dışında korsan ilaçlarının kullanılmamasını istiyoruz. Böyle çalışmalar olursa arıcılık daha iyi yerlere gider. Ama böyle giderse arıcılık artık yok olacak. Bölgesel olarak Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl'e baktığımızda arı ölümleri daha fazla görülüyor. Özellikle Ortaköy, Deydinler, Kulaca, Şiphalı başta olmak üzere İnegöl'de arıcılık yapan 150 kişiye yakın kişi bu durumdan mağdur. İnegöl geneline baktığımızda arıların yüzde 40'ı telef olmuş durumda. Tek istediğimiz çiftçilerimiz ilaçlama yaptıklarında bizlerle istişare yapmaları, bizle birlikte hareket etmeleri. Bu durumda herkes kazançlı çıkacak"

İnegöl Savcılığı'na başvuran Soylu, sorumluların tespiti için suç duyurusunda bulundu. Soylu, hayvanseverleri de bu konuda toplumu bilinçlendirme ve arı ölümlerine karşı kampanya düzenlemeye çağırdı.

Seyfettin Aras